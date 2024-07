PF desarticula quadrilha que fez metade do dinheiro falso do País

A Polícia Federal anunciou nesta sexta que desarticulou uma quadrilha que mantinha um laboratório responsável por cerca de 50% de todas as cédulas falsas de reais que circulam em todo o País.

A operação Oris cumpriu quatro mandados de busca e apreensão, com cerca de 30 policiais, no município de Itanhaém, Litoral Sul do Estado de São Paulo.

Foi apreendida uma grande quantidade de maquinário utilizado na fabricação das notas, bem como expressivo volume de papel-moeda falso pronto para venda – aproximadamente R$ 10 milhões, em notas de R$ 50 e R$ 100.

A polícia informou que estima que a quadrilha teria fabricado mais de R$ 30 milhões em cédulas falsas, que eram comercializadas principalmente pela internet, com a ajuda de uma rede de distribuidores.

O local de fabricação funcionava em uma casa simples, nos fundos de um terreno, em uma área residencial de Itanhaém. Nas imagens divulgadas, é possível ver que os criminosos usavam computadores, impressoras, tintas especiais e prensas para produzir o dinheiro falso.

O grupo já era investigado desde 2022, mas mudava o endereço onde era produzido o material frequentemente para atrapalhar o trabalho policial. Ainda de acordo com a Polícia Federal, dois dos chefes da organização criminosa investigada foram presos em flagrante na sexta, um deles especialista em falsificação – porém seus nomes não foram revelados.