Intervenções no Complexo Maurício de Medeiros avançam em Santo André

A construção do Complexo Maurício de Medeiros, na região da Vila Luzita, avança em Santo André. As intervenções vão contemplar, principalmente, os moradores do Jardim Irene, Cata Preta e adjacências. Estão previstas as canalizações de córregos, implantações de rede de água e esgoto, sistema viário, instalação de iluminação pública e paisagismo, ampliação da Escola Parque Cata Preta, entre outras benfeitorias.

O investimento na obra será de R$ 104.310.452,55, com verba oriunda da CAF (Banco Andino de Desenvolvimento da América Latina). As intervenções, iniciadas em março, integram o programa Sanear Santo André e têm prazo de 18 meses para execução.

“Toda essa região está sendo revitalizada e beneficiada por essa intervenção que a gente está tirando do papel. É uma das maiores obras de drenagem, mobilidade e viária da cidade. Estamos muito orgulhosos. A obra está evoluindo em ritmo acelerado. Estamos trazendo dignidade para as pessoas dessa região que há muito tempo não recebia investimento. Uma mudança na qualidade de vida dessa gente”, enfatizou o prefeito Paulo Serra (PSDB), que vistoriou as obras.

MARACANÃ

Também em Santo André, a Prefeitura realiza requalificação de via com nova sinalização viária horizontal e vertical na Rua Gregório de Matos, no bairro Condomínio Maracanã. O trabalho é realizado com equipe própria do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego).

O local serve de passagem para grande número de pedestres e é rota de transporte público. Por ser ainda uma rua de aclive acentuado, foram instalados marcadores de redução de velocidade, além de implantação de sinalização que gera um estreitamento de pista, proporcionando uma sensação de diminuição de velocidade por parte dos motoristas.

Além disso, a Rua Gregório de Matos recebeu sinalização de solo específica para espaços exclusivos para ônibus. Placas piscantes foram instaladas para alertar o motorista sobre o aclive e uma curva existente na rua. A velocidade da via regulamentada está visível em placas e no asfalto.

O DET, vinculado à Secretaria de Mobilidade Urbana, realizou neste ano mais de 21 mil metros de sinalização viária na cidade.