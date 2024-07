Em casa, Água Santa pode encaminhar classificação

Em duelo de risco na zona de classificação ao mata-mata da Série D do Brasileiro, o Água Santa recebe a vice-líder Inter de Limeira (20 pontos), às 18h deste sábado (6), no Inamar.

A vitória contra o Santo André na última rodada recolocou o Netuno no G-4 da Chave A7, na quarta posição, com 16 pontos. E para subir ainda mais na classificação e manter uma colocação mais confortável, o time diademense precisa manter a sequência positiva. Já uma derrota pode custar a posição caso o Ramalhão – quinto, com 14 – saia vitorioso na rodada.

Além de jogar em casa, o Água Santa confia na sequência negativa do adversário. Já são duas derrotas seguidas da Inter. Apesar disso, a equipe do Interior tem a melhor defesa do grupo, com apenas seis gols sofridos. No primeiro encontro entre os times, o Netuno saiu de campo derrotado por 1 a 0, em Limeira.

As entradas para o confronto podem ser encontradas no site ceosports.com.br entre R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e na bilheteria da Arena Inamar. O jogo também terá transmissão pelo canal TV Netuno no YouTube.