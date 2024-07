Instável, Brasil pega Uruguai pelas quartas da Copa América

Com uma campanha instável na primeira fase da Copa América, o Brasil começa a trajetória no mata-mata neste sábado (6), e terá que se superar para vencer o Uruguai, maior vencedor do torneio, com 15 títulos, contra 14 dos argentinos, em segundo, e nove dos brasileiro, em terceiro. A bola rola no Allegiant Stadium, em Las Vegas, nos Estados Unidos, a partir de 22h.

Enquanto a Seleção Brasileira soma dois empates e uma vitória, os uruguaios venceram todos os compromissos. Além disso, a Celeste tem o melhor ataque da competição, com nove gols.

Apesar do cenário complicado, o meio-campista Andreas Pereira afirma que o elenco brasileiro segue focado na classificação. “Estamos no caminho certo, nos classificamos. Tenho certeza que nosso grupo está preparado para vencer esse jogo”, dizo atleta, que entrou em campo nas duas últimas partidas da Copa América.

O ataque brasileiro ainda tem o desfalque da maior estrela do elenco. Vinícius Júnior somou dois cartões amarelos e cumpre suspensão. Dorival Júnior tem Savinho e Gabriel Martinelli como candidatos para a posição.

A partida também marca o encontro de velhos conhecidos, como o goleiro Alisson e o atacante Darwin Nunez, que atuam juntos no Liverpool, da Inglaterra. O encontro ainda coloca frente a frente o atacante Raphinha e o zagueiro Ronald Araújo, que jogam no Barcelona, da Espanha, assim como Rodrygo e o volante Federico Valverde, ambos do Real Madrid.