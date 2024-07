Lautaro Díaz relembra argentinos que se destacaram e também quer 'fazer história' no Cruzeiro

O Cruzeiro apresentou nesta sexta-feira um dos principais reforços para o segundo semestre: o atacante Lautaro Díaz. O argentino chegou esbanjando confiança, citou compatriotas que fizeram história no clube, casos do meia Montillo e do lateral Sorín, e revelou que servirão de inspiração para também ser lembrado no clube.

O reforço se definiu como "atacante que busca os espaços em velocidade", recebeu a camisa 26 e não escondeu a ambição por levantar títulos. "Grandes ídolos passaram pelo clube, argentinos como Sorín, Montillo. Espero poder conquistar algo importante com o clube e ser lembrado", afirmou, confiante em fazer sucesso.

O atacante chegou à sala de entrevistas acompanhado da mulher, Marianella, grávida de sete meses. E não teve dúvidas em mandar uma mensagem que rapidamente conquistou os torcedores: "Minha mulher está grávida. Vai ser uma menina, mineira, mais uma torcedora do Cruzeiro."

O jogador se surpreendeu com o carinho dos torcedores para recepcioná-lo e com o apoio visto no Mineirão e já se imagina indo às redes no estádio. "Fiquei assustado (com a paixão da torcida). É uma loucura. Imagina como será quando eu anotar um gol?", questionou, mostrando ansiedade para a chegada do dia 10 de julho, quando abrirá a janela de transferências.

O compatriota Romero mandou mensagens para Lautaro Díaz incentivando o acerto e falando apenas coisas boas do clube. Ele também elogiou a nova casa. "Existem duas coisas que me chamaram muito a atenção. Sei que estou vindo para um dos melhores projetos do Brasil. O projeto que o Cruzeiro tem hoje em dia é o melhor. E isso me seduziu muito. E, depois, simplesmente o nome (do clube)."