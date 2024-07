Leo Chaves anuncia nascimento do quarto filho: Presente que a vida nos deu

Visitinha da cegonha! Até no mundo dos famosos as famílias não param de aumentar, e em 2024, vários famosos estão comemorando a chegada dos filhos. O cantor sertanejo Leo Chaves e a companheira Carolina Figueira anunciaram, no dia 5 de julho, o nascimento do pequeno Francisco.

Na verdade, o caçula nasceu em maio de 2024, e os papais decidiram esperar um pouquinho para dar a notícia aos seguidores. Nas redes sociais, eles escreveram:

Oi gente, este é o Francisco! Ele nasceu em 28 de maio de 2024. Estamos todos felizes com mais este presente que a vida nos deu! É muito amor!

Além do caçula, Leo é pai de Matheus, Antônio e José, do casamento anterior com Tatianna Sbrana, que chegou ao fim em 2019.