Marlon Wayans, ator de As Branquelas, se pronuncia após ter casa invadida por ladrões: - Sou a pessoa errada para roubar

Marlon Wayans teve a sua casa invadida por ladrões, mas os criminosos não conseguiram levar muita coisa. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o ator de As Branquelas agradeceu a todos que mandaram mensagens perguntando como ele estava e explicou que leva uma vida simples, portanto não possui itens valiosos em sua residência.

Indignado por ter sido alvo de um assalto, o artista declarou que realmente não tem artigos de luxo e os ladrões escolheram a pessoa errada.

- Eles não levaram muita coisa, porque eu não tenho muito. A coisa mais valiosa na minha casa é a minha casa. A não ser que você vá colocá-la em um caminhão e levar embora. Eu não tenho coisas, não uso joias, essa é falsa [mostra anel no dedo]. Eu não ostento, não uso colares, não tenho direito em nota, uso cartões de crédito, sou a pessoa errada para roubar.

Segundo o TMZ, ele não estava no local na hora da invasão, mas seu irmão, Keenen Wayans, estava dormindo e foi acordado de madrugada com a entrada dos bandidos. Na legenda da publicação, Marlon garantiu que todos estão bem e deixou um recado aos criminosos:

Deus é tão bom. Estão todos bem. Estou grato. Caros ladrões e OUTROS, eu sou o CARA ERRADO para ROUBAR. Poupe sua energia. Não tenho nada de valioso na minha casa exceto a MINHA CASA. Desculpe, eu levo uma vida simples com dois gatos. Um deles é um Range Rover de 1994, você vai precisar de um auxiliar de partida se você roubar porque a bateria acabou. Ladrões, não desperdicem suas energias ou vidas com invasões de domicílio, a m***a é muito pesada!!! Queres carregar todas essas tretas? Jogar as costas para fora, e para quê?! Repito, não possuo m***s valiosas. Não tenho um monte de dinheiro ou joias. Por favor, escolha um alvo melhor. Obrigado e te amo... ainda.