Fátima Bernardes é prestigiada por Túlio Gadêlha ao realizar palestra em São Paulo

Nesta sexta-feira, dia 5, Fátima Bernardes participou da palestra Mulheres Potentes na Expo Favela 2024, em São Paulo. A jornalista e apresentadora foi uma das atrações do primeiro dia do evento, que estará acontecendo no WTC Events Center até o próximo domingo, dia 7.

Os cliques da palestra mostram Fátima toda sorridente, enquanto vestia um look composto por blazer claro e calça jeans. Na plateia, estava Túlio Gadêlha. O deputado federal fez questão de comparecer ao evento para prestigiar a palestra da amada.

Quem também estava por lá era Marcelo Tas, que atuou como mediador da conversa.