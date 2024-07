Sem Bruce Willis, esposa do ator compartilha como foi passar feriado com as filhas: Feliz 4 de julho

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, usou as redes sociais na última quinta-feira, dia 4, para mostrar como foi passar o feriado de 4 de julho com as duas filhas, Mabel and Evelyn, frutos do casamento com o ator.

Devido ao estado avançado da demência, Willis não apareceu nas fotos com a família. Desde o diagnóstico, Emma tem sido fundamental no tratamento dele, se dedicando tanto na saúde do marido quanto cuidando sozinha das filhas.

Apesar de Willis não ter marcado presença nas festividades do feriado, ele esteve presente de outras formas. A filha mais velha, Mabel, usou uma camisa xadrez do pai para curtir o dia com a mãe.

Além das filhas com Emma, Willis também é pai de Rumer, Tallulah Belle e Scout, do antigo casamento com Demi Moore.