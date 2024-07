Obituário - 6 de junho de 2024

SANTO ANDRÉ

José Souto, 100. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 1º de julho. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Francisca Pereira dos Santos, 91. Natural de Indiaroba (SE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 1º de julho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Apparecida dos Santos, 88. Natural de Franca (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lurdes Tereza de Grandi Casparotto, 84. Natural de Bariri (SP). Residia na Vila Cláudio, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Alves, 84. Natural de Frutal (MG). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iracema Alcântara Tiberio, 83. Natural de Carpina (PE). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Marcílio Alves Pereira, 77. Natural de Lucélia (SP). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Clovis de Lima, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 1º de julho. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Joacy Oliveira da Silva, 76. Natural de Cruzeta (RN). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Walter Dias Fonseca, 73. Natural de Pirapozinho (SP). Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Cleusa Maria dos Reis, 68. Natural de Lamim (MG). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ferreira do Nascimento, 68. Natural de Mortugaba (BA). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Ajudante geral. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Vera Lúcia Ferrarez, 64. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Cabelereira. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Selma Maria de Souza, 62. Natural de Floresta (PE). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Solange Antonietti da Silva, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ezequiel Rodrigues Gualda, 47. Natural de Barbosa Ferraz (PR). Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Motorista. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Domingas Alves Mendonça Brandão, 87. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em São Bernardo. Dia 1º de julho, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Cacilda Lugli, 97. Natural de Promissão (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 1º de julho, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Miguel Vencigueri Filho, 97. Natural de Arceburgo (MG). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 1º de julho, em Santo André. Memorial Planalto.

DIADEMA

Maria Rosa de Jesus, 94. Natural do Rio Pomba (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 1º de julho, em Santo André. Vale da Paz.

Leonilda Nascimento Pacheco, 93. Natural de Araraquara (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Alice Maria da Silva, 83. Natural de Orobó (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Silvio Vieira dos Santos, 74. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

José Luciano da Silva, 72. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Edivaldo Bonifácio Sampaio, 70. Natural de São Luís (Maranhão). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 1º. Vale da Paz.

Celso Teodoro dos Santos, 69. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Waldey Alves Cardoso, 64. Natural de Francisco Sá (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º, em Santo André. Vale da Paz.

RIBEIRÃO PIRES

Ramiro da Silva, 95. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Recanto Ouro Fino, em Suzano (SP). Dia 1º de julho, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, em Suzano.