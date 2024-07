Charge - 5 de julho de 2024

A Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares, a impopular taxa do lixo, que é cobrada em Diadema juntamente com a conta de água, de forma casada e em um mesmo código de barras, tem gerado verdadeiras batalhas judiciais entre moradores e a Prefeitura. Aprovada pela Câmara de Diadema no fim de 2022, com 15 votos a favor e cinco contra, a partir de projeto elaborado pela equipe de finanças do prefeito José de Filippi Júnior (PT), a cobrança está em vigor desde abril de 2023.

Entre janeiro do ano passado e abril último, 4.506 ações passaram a tramitar na Justiça questionando a taxa, segundo dados do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).