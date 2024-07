Mumuzinho se emociona ao falar de relação com Thiaguinho: - Um grande artista que venceu barreiras

Mumuzinho e Thiaguinho são dois pagodeiros de grande relevância no gênero, mas, além disso, são grandes amigos! A prova é a emoção mostrada pelo cantor carioca durante coletiva de imprensa ao comentar sobre a parceria com o artista paulistano responsável pela Tardezinha.

Mumu gravou seu DVD Conectado na última quarta-feira, dia 3, e considera o projeto seu retorno à música oficialmente, além de comemorar seus 15 anos de carreira. Questionado sobre a influência de Thiaguinho na produção, o cantor não conseguiu conter a emoção:

- Estou arrepiado aqui pela sua pergunta. Me emociona porque, de fato, a gente tem um grande artista, um grande cantor preto, que venceu barreiras, e foi muito, mas muito criticado! Nós não éramos próximos e isso me incomodava muito porque ele é um cara que passei a me espelhar, começou.

Apesar de estar se aproximando agora de Thiaguinho, Mumuzinho revela que o cantor opinou em quatro músicas do projeto e o incentivou muito com seu trabalho:

- Eu estou conhecendo o Thiaguinho agora, agora que estamos nos tornando próximos. Ele é um cara que me incentivou muito com meu trabalho. Sabe uma força positiva? E esse cara me trouxe essa força. O Tiago tanto participou como opinou nas músicas junto comigo e o Prateado [produtor de Mumuzinho] tem quatro músicas do Thiaguinho nesse disco, falou.