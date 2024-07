Ana Hickmann conta como foi ser pedida em casamento por Edu Guedes em Portugal

Ana Hickmann e Edu Guedes estão apaixonadíssimos! Desde que assumiram o romance, em março de 2024, o casal vem compartilhando diversos momentos fofos junto.

No dia 4 de julho, a apresentadora compartilhou um vídeo no YouTube para mostrar como foi a viagem deles por Portugal, inclusive, dando alguns detalhes do pedido de casamento feito por Edu.

- Foi a coisa mais linda do mundo, começou Ana.

- Fiquei muito feliz no aeroporto. Na hora do almoço eu fiz uma surpresa para você, que nem eu sabia que ia fazer naquela hora, diz Edu.

Então Ana continua:

E aí ele me entregou uma carta. No final dizia: P.S. Você quer casar comigo? E eu disse sim.

Que fofos, não?