Conheça Amanda Kimberlly, mãe da suposta filha de Neymar Jr.

Amanda Kimberlly, de 30 anos de idade, acaba de dar à luz Helena, suposta filha de Neymar Jr.. A menina nasceu em São Paulo, no dia 4 de julho, segundo informações do colunista Léo Dias.

Em suas redes sociais, a modelo se mantém discreta e deixa sua vida pessoal longe dos holofotes, com 23 posts no total.

Antes de ganhar mídia por conta da gravidez, Amanda já tinha participado de um reality show na MTV, Are You The One?, em 2016. No programa, os participantes procuram um novo amor.

Falando em amores, Kimberlly já namorou Koba, guitarrista e um dos vocalistas da banda Restart, um sucesso nos anos 2000 e dona dos hits Menina Estranha, Levo comigo e Matemática.

Durante a gravidez, Kim mantinha a postura low profile e postava imagens delicadas, como um anel com uma menininha e alguns cliques da barriguinha!

A gestação nunca foi assumida por Neymar Jr., que se de fato for o pai da menininha, teria engravidado Amanda enquanto Bruna Biancardi, sua ex-noiva, estava no puerpério da filha dos dois, Mavie - que hoje tem oito meses de vida.

Além disso, Amanda publica muitas paisagens e possui muito contato com a natureza. Aliás, ela seria muito amiga da irmã de Neymar, Rafaella Santos, que pode ser, até, madrinha da pequena Helena.