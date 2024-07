Polícia apreende 1,8 tonelada de drogas em chácara

A Polícia Civil de Rio Grande da Serra desarticulou um centro de refino de cocaína na quarta-feira (3). A operação apreendeu, aproximadamente, 1,8 tonelada da droga, escondida em uma chácara na zona rural do município. Estima-se que o prejuízo ao crime organizado possa superar os R$ 800 milhões, tendo em vista que o entorpecente pudesse ser destinado à exportação para Europa ou Ásia.

Os policiais monitoravam o local com a suspeita de que funcionava como um laboratório para o tráfico de drogas. Na terça (2), eles receberam informações sobre a presença de entorpecentes na chácara. Em ação coordenada, passaram a vigiar o endereço na Vila Lídia, área de difícil acesso. Na tentativa de observar o Interior da chácara, um policial teria sido alvo de disparos efetuados pelos suspeitos. Outros agentes tentaram intervir, mas também teriam se tornado alvos. Quatro pessoas conseguiram fugir para a mata.

A chácara fica em terreno elevado que proporciona vista para a entrada do local. Nos dois salões com diversas salas da casa, foram encontrados equipamentos usados para manipulação de drogas, sugerindo que o local servia para refinar os entorpecentes.

Na parte superior da residência, acabaram localizados diversos recipientes com líquidos possivelmente utilizados no processo de refino de cocaína, além de 350 blocos de pasta base de cocaína e outras drogas armazenados em sacos plásticos. O andar superior funcionava como área de produção e embalagem de cocaína e crack, equipado com três máquinas empacotadoras e diversos materiais para manipulação e embalagem das substâncias, evidenciando uma operação em larga escala.

CÃO FAREJADOR

Durante a operação, um cão farejador da Guarda Civil Municipal prestou auxílio aos policiais civis. Na área externa da propriedade, os agentes descobriram uma caixa d’água usada para armazenar a droga em sacos plásticos, aparentemente pronta para embalagem.

O Instituto de Criminalística foi acionado para realizar perícia e coletar vestígios que possam identificar os responsáveis pelo laboratório. As substâncias apreendidas foram pesadas, lacradas e encaminhadas para análise. Um celular e um veículo encontrados na chácara foram apreendidos. O caso foi registrado na Delegacia Policial de Rio Grande da Serra e a droga foi encaminhada para o Denarc (Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes).