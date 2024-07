Em série invicta, Peixe busca ponta diante do Ceará em Fortaleza

O Santos deixou a má fase para trás, e há três rodadas invicto, retomou a briga na Série B do Brasileiro. Com a liderança na mira, o Peixe vai até Fortaleza para duelo contra o Ceará, às 19h de hoje, na Arena Castelão.

Com 22 pontos, um a menos do que o líder Avaí, o Alvinegro precisa fazer sua parte e derrotar o Ceará para poder assumir o primeiro lugar. O adversário chega em momento instável, na nona posição, com 19.

As defesas devem receber preparação especial, já que as equipes foram as que mais balançaram as redes na competição nacional, com 20 gols cada.

Além de jogar fora, o Peixe terá que segurar o ataque cearense sem o zagueiro Joaquim, pilar defensivo do elenco santista. Além dele, o técnico Carille também não poderá contar com o volante João Schmidt.