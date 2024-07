Palmeiras falha na defesa, mas arranca empate com o Grêmio

O Palmeiras teve uma jornada ruim na defesa, com falhas individuais importantes, mas buscou forças para reagir e empatou com o Grêmio por 2 a 2 ontem, em Caxias do Sul. O destaque do jogo foi novamente o jovem Estêvão, que marcou o golaço que decretou o resultado.

A igualdade foi favorável ao Alviverde pelas circunstâncias, mas ruim considerando a tabela, já que todos seus concorrentes ganharam na rodada. O time de Abel Ferreira tem 27 pontos e perdeu a vice-liderança para o Botafogo, que soma a mesma pontuação, mas está à frente pelos critérios de desempate. O Flamengo lidera com 30 pontos. O Grêmio desperdiçou a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento, com 11 pontos.

Pavón abriu o placar para o Tricolor gaúcho logo a dois minutos do primeiro tempo. Já na etapa final, Cristaldo ampliou para o Grêmio aos 23, mas Flaco López, aos 28, e Estêvão, aos 31, igualaram.