Derrite promete fortalecer operação policial na região

O secretário de Estado da Segurança Pública, Guilherme Derrite, comprometeu-se a realizar mais operações policiais para garantir a paz e a tranquilidade dos moradores das sete cidades – estatísticas mostram que houve queda nos principais indicadores criminais no primeiro semestre deste ano. A promessa foi feita em encontro com o presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública do Grande ABC, Rodolfo Donetti (Cidadania), vice-presidente da Câmara de Santo André.

“Nossa missão é clara: não daremos trégua ao crime e fortaleceremos as operações policiais para garantir a paz e a tranquilidade na sociedade”, disse Derrite a Donetti, segundo informações divulgadas pelo parlamentar à imprensa. “Queremos garantir que cada cidadão se sinta seguro em sua casa, em seu trabalho e em seu lazer”, avalizou o andreense.

A ideia é fazer com que a população veja a presença de policiais nas ruas e, com isso, aumente a sensação de segurança. Uma das ações prometidas pelo secretário paulista ocorre hoje. Com concentração marcada para as 14h, na Vila Guaraciaba, em Santo André, está agendada a Operação Impacto Metropolitano Ambiental.

Outras operações devem ser programadas na sequência. “Estamos trazendo policiamento de choque, operações integradas e uma presença policial mais forte,” adiantou Donetti. “A segurança das nossas famílias é prioridade absoluta, e estamos determinados a construir um ambiente mais seguro e protegido para todos.”

No encontro, Donetti definiu Derrite, a quem agraciou recentemente com o título de Cidadão Andreense, “como o melhor secretário de segurança da história do Estado”. Reportagem publicada ontem pelo Diário mostrou que todos os principais indicadores criminais caíram nos primeiros seis meses de 2024 quando comparados aos do mesmo período do ano anterior.

“Estamos empenhados no policiamento da região do (Grande) ABC inteira,” declarou Derrite, que retribuiu os elogios recebidos do vereador andreense. “Donetti, não é de hoje, traz pautas importantes para Santo André.” O encontro ocorreu na Capital, segunda-feira.