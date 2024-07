Novo aposta em chapa puro-sangue na briga pelo Paço de S.Bernardo

O Novo terá chapa puro-sangue na disputa pela Prefeitura de São Bernardo. O ex-vereador (de 2013 a 2020) Rafael Demarchi, pré-candidato da sigla ao Executivo, terá como parceira a advogada e correligionária Vanessa Barbosa. O anúncio ocorreu ontem na sede da Acisbec (Associação Comercial e Industrial da cidade).

Para tentar quebrar a polarização entre o atual grupo governista e o do PT, o Novo e seus pré-candidatos vão apostar no corpo a corpo com o eleitorado. “Vamos estar presentes na rua, levando ideias inovadoras. Há na população um cansaço em relação aos mesmos grupos. Pela rejeição aos adversários, certamente estaremos no 2º turno”, disse Demarchi.

O ex-deputado Vinicius Poit (Novo), presente no ato, afirmou ser preciso “ter coragem e pedir votos, até mesmo para o pessoal da esquerda, e mostrar as propostas do partido”.

Vanessa elevou o tom contra os adversários. “Falta transparência aos atos públicos. Há graves problemas na Saúde, e São Bernardo sofre com a desindustrialização. Há anos a cidade está minguando. Nem na gestão do PT, nem nessa porcaria que está agora, há cuidados com São Bernardo.”