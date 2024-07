Any é a oitava eliminada de A Grande Conquista

O jogo acabou para Any, na última quinta-feira, dia 4, em A Grande Conquista. A conquisteira disputava a preferência do público junto com Fernando Sampaio e Will Rambo, que continuam na competição por um milhão de reais.

Começando o programa com a tradicional recapitulação de como os três participantes chegaram até ali, o público acompanhou as conversas. Muitas estratégias e o drama dos conquisteiros lutando para continuar no reality show foram mostrados.

Com uma Prova da Virada, em que nenhum dos participantes teve a chance de sair da Zona de Risco, o trio escolhido na eliminação continuou intacto. O que rolou na última quarta-feira, dia 3, é que Rambo ganhou a disputa, mas por conta de um erro, a prova foi invalidada.

A Prova da Virada causou muita polêmica pelo comentário de Rambo falando sobre como conseguiu a vitória depois de um deslize de Rachel:

- Eu só acertei porque ela [Rachel Sheherazade] falou a idade do filho.

Após a decisão de invalidar a virada na Zona de Risco, Guipa e Rambo bateram boca. Fê comemorou a decisão e Any afirmou que Will, que mudou de opinião dizendo que a idade não ajudou, era um mentiroso.

Falando ao vivo com Any, Fê e Rambo, Rachel Sheherazade deu o momento deles se defenderem e pedirem votos aos fãs. Além de relembrar que está foi a primeira Zona de Risco de Will.

Ainda conversando com os participantes torcendo para continuar na competição, Rachel fez perguntas sobre momentos marcantes da última semana para Any, Fê e Rambo.

Perguntando aos conquisteiros fora da Zona, fizeram suas apostas, Any levou um voto, Fê cinco e Will quatro. O resultado final da escolha do público foi então dada, quem saiu da competição foi: Any.