Justin Bieber chega na Índia para cantar em casamento de empresário; cachê do cantor seria de 50 milhões de reais!

Casamento do ano é pouco! Parece que o empresário indiano Anant Ambani não quer economizar em sua união com Radhika Merchant. Depois do India Today noticiar que o casal estaria negociando com Adele, Drake e Lana Del Rey, o Harper's Bazaar India anunciou que Justin Bieber teria chegado no país para cantar em uma das celebrações do casamento.

Ainda de acordo com o burburinho, Bieber, que se prepara para ser pai pela primeira vez, teria cobrado cerca de dez milhões de dólares, ou 50 milhões de reais, para fazer uma apresentação para o casal e seus convidados nesta sexta-feira, dia 5.

E parece que Bieber é só o começo, viu? O casamento durará dias e promete ser o assunto na Índia e no mundo nas próximas semanas.

Aguardando novos capítulos...