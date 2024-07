GRANDE ABC Formação política Setecidades reunidas Um projeto em elaboração No ar, uma hora e 29 minutos

Sexta-feira, 19 de abril de 2024.

Naquela sexta-feira, 30 historiadores do Grande ABC, cidade a cidade, mais a direção de Redação do Diário, equipe técnica, Banco de Dados, Administração e Redação, se reuniram no Salão Nobre do jornal.

Todo o encontro foi gravado e resultou em nove episódios, que hoje podem ser assistidos nas várias plataformas digitais do Diário do Grande ABC.

Nesta finalização, reunimos os nove episódios, na esperança de que possam ser preservados pelos historiadores e pelas várias instituições que cultuam, preservam e difundem a história e a memória deste imenso Grande ABC.

O trabalho leva a assinatura do DGABC-TV, e é o seu primeiro longa-metragem, contando a história da formação político-administrativa do Grande ABC, cidade a cidade.

NA TELA

Uma hora e 29 minutos

O resultado deste esforço pode ser visto neste link:

https://youtu.be/1pALRdHbpL0

Em tempo – Aquele encontro inicial resultou numa segunda reunião, em 28 de junho, em São Caetano.

Crédito da foto 1 – Celso Luiz

UNIDADE. No encontro de 19 de abril de 2024, a presença de estudiosos das sete cidades: todos acreditam que é possível um esforço coletivo para pensar o Grande ABC e construir a sua história administrativa

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 8 de julho de 1994 – Edição 8746

PLANO REAL – Supermercados começam a baixar preços; consumidor sai à rua e já dolariza o real.

GRANDE ABC – Terceiro Congresso de história, em São Caetano, avaliava a urbanização regional. Entre os presentes, Carlos Miranda, do seriado “Vigilante Rodoviário”.

COMÉRCIO – Rede Bem Barato comprava o mercado Argenzio, de São Bernardo.

Reportagem: Paulo Amaral.

COPA-94 – Técnico Parreira confirmava Branco contra Holanda pelas quartas-de-final.

EM 8 DE JULHO DE...

1904 – Coluna de esportes do Estadão, em sua edição de 25-6-1904, focalizava um novo esporte.

Entre os jogos da moda em Paris destaca-se atualmente o basket-ball, um jogo de invenção norte-americana, já bastante divulgado não só nos Estados Unidos como na Inglaterra.

O basket-ball, que quer dizer literalmente jogo do “cesto e da bola”, não é, no fundo, mais que uma variação do ‘foot-ball’.

Nice, 23 – Ontem à noite houve um grande conflito entre grevistas e a polícia, sendo disparados muitos tiros de revólver, com 15 pessoas feridas.

1919 – Nascimento de Faustina Telles Piccolo: “A pequena Faustina Telles seguia a pé da Vila Barcelona até a estação, atravessava a estação para comprar um quilo de carne”, conforme relatado no livro sobre os bairros de São Caetano.

1929 - Motoristas de carros de passageiros e de carros de carga com ponto na Estação de São Caetano organizavam dois times e disputavam partida de futebol amistosa em plena segunda-feira.

Os times receberam os nomes de Tira Teima e Arranca Toco.

Venceu o Tira Teima, por 1 a 0. Na arbitragem, o craque do São Caetano Esporte Clube, José de Moura. Depois do jogo houve banquete na Pensão Italiana.

Fonte: “São Caetano Jornal”, 14-7-1929.

HOJE

Dia Nacional da Ciência

Dia do Pesquisador

Dia do Panificador.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em Minas Gerais, hoje é o aniversário de Ouro Preto e Paiva.

No Maranhão: Carolina e Viana.

Aniversariam também em 8 de julho: Bragança (PA), Castanheira (MT), Cipó (BA), Dois Riachos (AL), Floriano (PI), Mimoso do Sul (ES) e Treviso (SC).

