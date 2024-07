Equipe do SBT sofre queimaduras de segundo grau após cobrir incêndio em caminhão

A equipe do SBT Pará passou por um baita susto na última quarta-feira, dia 3. Eles foram cobrir um caminhão pegando fogo, quando foram surpreendidos pela explosão do veículo. O repórter Alan Nelis, o cinegrafista Wellington Moura, e o auxiliar técnico Márcio Lopes sofreram queimaduras de segundo grau.

Nesta quinta-feira, dia 4, o programa Chega Mais exibiu o vídeo do momento, acompanhado de detalhes do acidente e de atualizações sobre o estado de saúde dos envolvidos. Alan contou ao SBT News:

- Era por volta de 13h quando recebemos a informação da ocorrência. Estávamos ao vivo, quando recebemos uma ligação, que informava que um caminhão pegava fogo na BR-010. A equipe se dirigiu diretamente ao local. Na altura do quilômetro 139, a gente avistou vários veículos parados às margens da via, aproximadamente três quilômetros de congestionamento. Estávamos no lugar limite, a 300 ou 400 metros de onde o caminhão estava pegando fogo.

Ele ainda lamentou o acidente e disse não ter conseguido correr:

- Fui fazer minha passagem de vídeo, fiquei de costas para o caminhão, e só ouvi a explosão e senti uma quentura, um vapor muito forte nas minhas costas. Meu cinegrafista e técnico conseguiram correr, mas eu não tive tanta habilidade, não consegui correr tanto.

Nelis também contou que não se lembra de muita coisa, mas que segue bem:

- Eu fiquei queimado em algumas partes do corpo, pescoço e cotovelos. Me lembro de pouca coisa depois disso, chamei pelo meu cinegrafista, vi como eles estavam. Vim para a UPA [Unidade de Pronto Atendimento], fui medicado e passo bem.

O repórter finalizou falando que sentiu que estava em um filme de terror:

- Lembro de pouca coisa porque parecia algo de outro mundo. Parecia que eu estava em um filme de terror, sonhando aquele momento. Mas estou bem, graças a Deus.

Que susto, não é?