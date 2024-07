Damaso: diretoria do BC trabalha por aprovação de PEC que torna entidade em empresa pública

O diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damaso, disse nesta quinta-feira, 4, que a diretoria da autoridade monetária trabalha pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que transforma o BC em empresa pública. Ele afirmou que a falta de recursos prejudica a agenda de inovação.

"A gente está começando a ficar estrangulado na questão de recursos, tanto financeiros, quanto humanos", disse o diretor, durante uma entrevista coletiva para comentar mudanças no Open Finance. "Por isso que a diretoria, o Banco Central, a gente trabalha pela aprovação da PEC que está no Senado."

Segundo o diretor, o "principal desafio" na agenda de inovação passa pela PEC.

Pouco antes, Damaso havia se recusado a responder a uma pergunta sobre os atributos que considerava importantes na escolha do próximo presidente do BC, após o fim do mandato de Roberto Campos Neto, em dezembro. "A coletiva é para tratar do Open Finance", afirmou.PD