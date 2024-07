Viúva de Guilherme de Pádua, é investigada pela polícia

Deu ruim! A viúva de Guilherme de Pádua, Juliana Lacerda, estaria sendo investigada pela polícia, segundo o portal Leo Dias. De acordo com dados de documentos divulgados pelo colunista na última quarta-feira, dia 3, ela teria uma associação com uma quadrilha especializada em aplicar golpes.

O nome de Juliana também estaria sujo e ligado a uma série de crimes de estelionato e, até então, Juliana teria aplicado golpes em loja de açaí, empresa de móveis e até idosos. Além disso, um dos imóveis deixados por Guilherme, condenado pela polícia pelo assassinato da atriz Daniella Perez e que morreu em 2022, também teria sido usado nos esquemas dela.

Ainda de acordo com o portal, a polícia disse que ela entrou para quadrilha após ela mesma cair em um golpe. No ocorrido, ela teria enviado um pix de 40 mil reais como investimento em uma empresa, que não existia. Juliana também teria dado um carro como pagamento, mas ainda teria faltado uma parte do dinheiro.

Os membros da quadrilha teriam viajado até ela para cobrá-la e, endividada, ela teria proposto se juntar a eles. Vish!