Plano safra 2024/25: Sicredi vai oferecer R$ 66,5 bi, alta de 17% ante 2023/24

O Sicredi, sistema cooperativo de crédito com atuação nacional, vai ofertar R$ 66,5 bilhões aos produtores rurais no Plano Safra 2024/25, aumento de 17% em relação ao concedido no ano-safra anterior. A previsão é de liberação do valor em cerca de 353 mil operações, a maior parte delas destinada a pequenos e médios produtores. A estimativa é de que 90% das operações, excluindo as realizadas por meio de Cédulas de Produtor Rural (CPR), atendam a esses grupos.

A previsão do Sicredi é liberar R$ 30,6 bilhões para operações de custeio (aquisição de insumos para a safra), R$ 14,1 bilhões para investimentos e R$ 1,3 bilhão para comercialização e industrialização. A instituição também trabalha com a previsão de oferecer R$ 20,5 bilhões em créditos por meio de CPR.

Neste ano safra 2024/25, o Sicredi vai oferecer R$ 13,6 bilhões para a agricultura familiar e outros R$ 15,6 bilhões para produtores de médio porte. Para os demais produtores, o volume autorizado é de R$ 16,8 bilhões.

"Neste ano safra 2024/25, reforçamos nossa atenção ao atendimento aos pequenos produtores, público que, além dos desafios habituais, foi bastante atingido pelas questões climáticas nos últimos ciclos", afirmou o diretor executivo de Negócio, Crédito e Produtos do Sicredi, Gustavo Freitas.

Ano safra 2023/24

No recém-encerrado ano safra 2023/24, o Sicredi liberou R$ 56,9 bilhões aos produtores rurais, alta em relação aos R$ 51,7 bilhões da temporada anterior, e realizou 320 mil operações. Foram R$ 17,5 bilhões liberados por CPR, em comparação com R$ 18 bilhões de 2022/23. Os pequenos e médios produtores concentraram 89% das operações, excluindo as realizadas por CPR. Isso representou R$ 24,3 bilhões em volume de crédito.

Em 2023/24, foram ofertados R$ 26,7 bilhões para operações de custeio, R$ 11,6 bilhões para investimentos e R$ 1,1 bilhão para comercialização e industrialização.

Os Estados do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Mato Grosso e São Paulo representaram 80% dos recursos liberados pelo Sicredi no ano safra 2023/24. O índice chega a 94% com a participação de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

O Sicredi tem cerca de 2,7 mil agências em mais de 2 mil municípios de todas as regiões do Brasil, tendo planos de abrir 250 agências neste ano. Com mais de 8 milhões associados, atende, atualmente, a mais de 700 mil produtores rurais, sendo 95% deles pequenos ou médios. A sua carteira agro é a segunda maior entre as instituições financeiras, sendo de R$ 87,4 bilhões.