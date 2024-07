Jornal da Record alcançou quase 100 mi de telespectadores no 1° semestre

O Jornal da Record permanece na vice-liderança isolada em todo o País, segundo levantamento do Kantar Ibope Media relativo à audiência do primeiro semestre de 2024.

Tanto no Painel Nacional de Televisão quanto nas 13 praças aferidas, os índices posicionam o informativo da Record na segunda colocação em seu horário de exibição.

Nesse período, entre janeiro e junho, o ‘JR’ foi assistido por 98,145 milhões de telespectadores – dados projetados no EDTV (Estimativa de Domicílios e População com TV), acumulando média de 7,8 pontos na Grande São Paulo e share de 12,6%. SBT e Band registraram 4,0 e 3,5 pontos no mesmo horário.

Os dados mostram um aumento de 11% da audiência e de 13% da participação em relação ao mesmo período de 2023, quando anotou 7,1 pontos e 11,2%.

Vale ressaltar ainda o resultado do Jornal da Record nas praças, também entre janeiro de junho de 2024.

Em três delas, a média ficou acima de 9 pontos, com larga vantagem sobre a terceira colocada: 9,8 x 5,1 em Goiânia; 9,7 x 5,4 em Vitória; e 9,1 x 2,5 em Salvador, capital em que o telejornal abriu a maior diferença no país, 6,6 pontos.

Destaque também para o resultado de Belo Horizonte (8,4x 3,2), Recife (8 x 3) e Rio de Janeiro (6,8 x 2.6).

TV TUDO

Investimento

Recentemente, o quadro da previsão do tempo do Jornal da Record, apresentado por Lidiane Shayuri, mostrou um novo visual que integra produção virtual e realidade aumentada. O Unreal possui um conjunto de recursos, capazes de levar ao público mais informação e conteúdo.

Mau negócio

A realização da Eurocopa e Copa América ao mesmo tempo mostra diferenças gritantes entre as duas competições. Uma desigualdade que, em todos os sentidos, é das mais acentuadas.

Triste coincidência

Realizada nos Estados Unidos, verificamos que lá quase não existem estádios apropriados para o jogo. A começar que futebol, em vez de football lá é conhecido por soccer. E mesmo considerando que muitos dos envolvidos na Copa América não jogam em seus países de origem, verificamos que a qualidade do jogo praticado pelos europeus tornou-se infinitamente superior.

E o mesmo

Até mesmo nas transmissões, entre as que são geradas pela Conmebol e a Uefa, observa-se também uma diferença bem significativa. Diante de tudo, vale lembra: a próxima Copa do Mundo será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Acidente com o Mauro

Mauro Naves, comentarista dos canais Disney, sofreu um acidente em Alagoas, onde está construindo uma casa. Teve ferimentos sérios no rosto, por isso foi trazido a São Paulo para passar por necessárias cirurgias. Por isso a sua ausência dos programas.





As mudanças

Em reuniões entre Ariel Jakobowitz e Murilo Fraga, do Chega Mais e da Programação do SBT, foi negociado com as praças e ajustado um só horário local, a partir das 11h15, em vez de duas viradas. O programa que já possui em média 50 minutos a uma hora de jornalismo, terá quase duas com a apresentação de Michelle Barros. Inclusive em outro cenário, que ainda está sendo orçado. Tudo isso a partir de agosto.

Expectativa

Os canais de jornalismo observaram uma queda de audiência bem acentuada nos últimos meses. Nada de tão importante na política ou qualquer outro setor. Já existem, aí já em se tratando de todos, preparativos em curso para a cobertura das próximas eleições.

Mercado

A Skydance Productions fez outra proposta milionária para adquirir os estúdios da Paramount e as suas emissoras. Desta vez, informa-se, os valores aproximaram-se do desejado. A decisão sai em 45 dias.





O desafio

Em andamento, na Globo, os trabalhos do novo programa de domingo, com apresentação de Regina Casé e direção de Fabricio Mamberti. No roteiro, Jorge Furtado, Bernardo Guilherme e Marcelo Gonçalves. Porém, o grande desafio do programa será o de não descambar para o humorismo social, mas ser, tão somente, entretenimento.