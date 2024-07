Que tal um aditivo para ‘espanta morcego’?

O governo do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSD), destinou R$ 16 milhões do orçamento deste ano para o controle de pragas urbanas, dos quais R$ 7 milhões só para espantar pombos de prédios públicos municipais. O pessedista, que tem se notabilizado pela assinatura de aditivos contratuais milionários, poderia estudar também uma suplementação a fim de estender o serviço de ‘espanta pombos’ para morcegos. Na segunda-feira, o evento de prestação de contas de Auricchio no Teatro Paulo Machado de Carvalho, recém-reformado, foi ‘invadido’ por três desses mamíferos voadores, que fizeram vários rasantes sobre o público. Ninguém da Prefeitura comentou a situação, que causou certa apreensão entre aqueles que acompanhavam o evento. Aparições de morcegos em áreas urbanas são raras – exceto em uma certa localidade fictícia chamada Gotham City. Porém, o animal é importante vetor do vírus da raiva, pois pode infectar bovinos e equinos, os quais transmitem a doença para o homem.

BASTIDORES

Quem?

Vereador e pré-candidato a vice-prefeito de São Bernardo, Paulo Chuchu (PL-foto) riu ao ler na coluna, ontem, que Rafael Demarchi se intitula “o maior bolsonarista da região”. Amigo da família e do próprio Jair Bolsonaro, o liberal contestou a informação. Disse, inclusive, que estará com o ex-presidente neste sábado, quando ambos deverão discursar na CPAC (Conferência de Ação Política Conservadora) 2024, em Balneário Camboriú, Santa Catarina – outro convidado do evento é o presidente da Argentina, Javier Milei. “Falarei da experiência de ser vereador e policial civil há quase 20 anos”, adiantou o são-bernardense.

Maratona

Com a abertura, no dia 20, do prazo para que partidos e federações realizem as convenções partidárias, as Câmaras municipais do Grande ABC se preparam para uma verdadeira maratona de eventos a fim de deliberar sobre coligações e escolher candidatos aos cargos de prefeito, vice e vereador. Para a de Diadema, por exemplo, ao menos seis convenções já estão agendadas. “Esta Casa estará sempre aberta para manifestações populares, inclusive para convenções”, disse o presidente do Legislativo diademense, Orlando Vitoriano (PT).

Agradecimento

Atila Jacomussi, deputado estadual e pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Mauá, comemorou o resultado do levantamento Diário/Paraná Pesquisas, publicada ontem, que o coloca com 36,9% das intenções de voto na disputa pelo Executivo, contra 31,3% do atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Marcelo Oliveira (PT). A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob código SP-1662/2024. “Agradeço a Deus e ao povo de Mauá por nunca desistir de mim”, disse.

Esperança

Marcelo Oliveira também passou o dia celebrando com entusiasmo o resultado da pesquisa, que o coloca em situação de empate técnico com Atila Jacomussi, já que a margem de erro é de 3,8 pontos percentuais. “Sou o pré-candidato que mais cresceu em Mauá”, declarou. No levantamento anterior do instituto Paraná, divulgado em outubro, o petista tinha 19,1% das intenções de voto, enquanto Atila aparecia com 38,1%.

Choro

Fervoroso torcedor do Palmeiras e apaixonado por futebol, o deputado federal e pré-candidato do Cidadania à Prefeitura de São Bernardo, Alex Manente, sensibilizou-se com o atacante Cristiano Ronaldo, que foi às lágrimas ao desperdiçar um pênalti na partida entre Portugal e Eslovênia, pelas oitavas de final da Eurocopa. “O choro acende um alerta sério sobre saúde mental. É um assunto muito sério. Todos nós temos alguém do nosso círculo que tem passado por algo semelhante”, disse.