Wanessa Camargo dá detalhes de acidente com carro e agradece por não estar com os filhos no veículo

Wanessa Camargo contou detalhes sobre o acidente de carro que sofreu a caminho das gravações do Sabadou com Virginia. A cantora apareceu no programa Tá na Hora, que foi ao ar na quarta-feira, dia 3, e contou mais sobre o ocorrido.

Ao vivo, Wanessa confessou que sempre teve medo do carro pegar fogo:

- Estamos aqui nos bastidores do Sabadou hoje, uma gravação muito gostosa. Mas antes de chegar aqui, tive um perrengue que nunca aconteceu comigo. Sempre tive medo de que acontecesse comigo, que é o carro pegar fogo. Meu Deus! Olha, estou rindo agora, mas foi um pouco desesperador durante alguns segundos. Porque eu tinha certeza de que o carro ia explodir, por conta do cheiro de queimado que começou a tomar conta. O carro pifou e Deus é muito bom, porque foi exatamente depois de passar o pedágio que aconteceu isso.

Além disso, Camargo agradeceu por não estar com seus filhos no carro e diz que mesmo com o acidente se sentiu protegida:

- A gente tinha ali um recuo e que minutos antes estávamos em um túnel de autoestrada. Ia ser um horror ali no meio daquele trânsito. Foi Deus! Falam que é zica e eu falo que é proteção, entendeu? Podia inclusive ter acontecido com os meus filhos no carro. Deus me livre! Me senti protegida, mas foi um perrengue. Agora vou ter que consertar o carro.

Eita!