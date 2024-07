Vanessa Hudgens dá à luz primeiro filho

Mais uma mamãe na área! Vanessa Hudgens deu à luz primeiro filho e foi vista saindo da maternidade com o bebê no colo, que é fruto do relacionamento da atriz da franquia High School Musical com o jogador de beisebol Cole Tucker.

Segundo informações do TMZ, a artista deixou o hospital me Santa Mônica, na Califórnia, Estados Unidos, na última quarta-feira, dia 3 - mesmo dia em que o atleta completou 28 anos de idade. A enfermeira empurrou a cadeira de rodas até o carro enquanto Vanessa segurava recém-nascido e o marido da famosa carregava as bolsas.

Não se sabe ainda o dia exato em que o filho do casal veio ao mundo, pois é comum que mães fiquem no hospital um breve período após o parto.