GM de São Caetano é premiada por 'hotel de insetos' em fábrica

O 'Hotel de Insetos de São Caetano', cuidado pela General Motors na Av. Goiás, foi reconhecido em 1º lugar pelo Prêmio Hugo Werneck como "Melhor Exemplo em Fauna". A iniciativa consiste em uma estrutura artificial, no formato de um carro, para abrigar insetos polinizadores e importantes para a preservação do ecossistema local.

O projeto que também foi premiado em 2023 surgiu na fábrica automotiva sul-caetanense em 2018, quando em uma educação ambiental com funcionários, a equipe reutilizou para montagem do primeiro 'Hotel de Insetos' a carroceria de um Montana. O modelo foi substituído no ano passado, para um Tracker.

Segundo a GM, há uma equipe de meio ambiente responsável pelo monitoramento da estrutura para garantir a ausência de pragas na carroceria do veículo que é ocupado por madeira (paletes usados), folhas (coqueiro, bananeira, pinheiro, crotão), pinhas, cana-de-açúcar, fibras (coqueiro), troncos de árvores, papelão, galhos (algumas árvores, cróton), ameixa amarela, além de tijolos, pedras e casca de árvore.

Hoje, outras três fábricas da GM aderiram a prática, com hotéis em Joinville, Mogi das Cruzes e São José dos Campos.