José Alexandre promete trabalhar na Câmara por qualidade de vida

Ex-secretário de Esportes no segundo mandato de Luiz Marinho (PT), José Alexandre Pena Devesa (PT) se lança como pré-candidato a vereador de São Bernardo na eleição de outubro. O ex-jogador e ex-técnico de vôlei pretende utilizar seu mandato, caso seja eleito, para atuar em benefício da qualidade de vida dos moradores, buscar investimentos para a cidade e defender os funcionários públicos.

“As políticas públicas devem ser tratadas de forma transversal. Quando se fala de mobilidade urbana, você está falando de qualidade de vida. Mudança da matriz energética, melhoria na habitação, tudo isso gera qualidade de vida. Então, nossa proposta de mandato é atuar pelo ser humano de forma integral. Não acreditamos ser política dentro das suas caixinhas”, disse.

Também está nos seus planos a busca por investimentos públicos e privados, por meio de parcerias com empresas ou parlamentares de outras esferas. “O vereador não tem de se limitar apenas a dar nome de rua ou pedir poda de árvore. Pode chamar audiências públicas voltadas a temas maiores. Embora hoje poucos façam, ele tem responsabilidade de buscar recursos para seu município por meio de emendas parlamentares, por meio de diálogo com os deputados estaduais e federais. O vereador não pode se limitar apenas às coisas do dia a dia. É preciso fiscalizar, mas também balizar o Executivo”, afirma o pré-candidato.

José Alexandre critica o que chamou de “desmonte” realizado pelo atual prefeito Orlando Morando (PSDB) em áreas como Esporte e Cultura, mas também em outros setores, como a Saúde. Destaca a venda de imóveis públicos, como o da Secretaria de Educação, que está dando lugar a prédios residenciais, e também os problemas vivenciados no Hospital da Mulher. “Se o cidadão vai em um equipamento e não encontra médico, não encontra remédio, é sinal de que está faltando prefeito, pois é ele o responsável pela gestão e tem de responder por isso. Cabe ao vereador cobrar”, afirma.

O pré-candidato também ressalta a necessidade de valorização do funcionalismo público. “Os servidores possuem acúmulo de conhecimento. Temos de valorizar isso, dar capacitação para que possam exercer as suas funções”, disse.

AGENDA

José Alexandre lança oficialmente amanhã, às 19h, a pré-candidatura a vereador. O evento ocorre na Associação dos Funcionários Públicos e contará com a presença do pré-candidato a prefeito de São Bernardo Luiz Fernando Teixeira (PT) e do postulante a vice, William Dib (PSB).