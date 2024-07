Pré-candidata da UP é agredida durante ato na estação

A pré-candidata a prefeita de Mauá Amanda Bispo (UP) foi agredida de manhã nesta quarta-feira (3) enquanto entregava panfletos na estação Mauá da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Amanda e os demais militantes foram hostilizados por um homem que entrava na área de embarque. Ele proferiu ofensas, empurrou os representantes do partido e rasgou panfletos que estavam sendo distribuídos.

“Seus comunistas! Vão trabalhar, vagabundos”, gritou o homem, enquanto partia para cima dos militantes. Os representantes da UP (Unidade Popular) gravaram as agressões e ofensas, e as enviaram ao Diário.

“Esse ataque não é apenas contra a Unidade Popular, mas contra todos que lutam por um País mais justo e igualitário. É um ataque à liberdade de expressão dos lutadores populares e à democracia. Se acham que vão nos calar estão errados”, declarou Amanda Bispo.

Em protesto contra as agressões, a UP organizou novo ato para amanhã de manhã, em frente à estação Mauá.

Amanda Bispo tem 28 anos, é trabalhadora da indústria metalúrgica, coordenadora da casa de referência Helenira Preta, foi candidata à Prefeitura de Mauá em 2020 e a deputada estadual em 2022.

Em Mauá, a UP deverá seguir voo solo, sem participar de nenhum arco de alianças. Para a Câmara, a UP lançará apenas quatro candidaturas.