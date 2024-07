Nova estação da CPTM pode demorar mais 18 meses

Penha Fumagalli (PSD), prefeita de Rio Grande da Serra, tenta destravar o plano da nova estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) da cidade. A obra, se executada, será localizada a aproximadamente 300 metros do atual terminal e interligada à rodoviária. No entanto, o projeto executivo, prometido pela MRS Logística e que seria doado ao Estado, não avançou. “Vamos ter de articular junto ao governador (Tarcísio de Freitas, Republicanos)”, discorreu a chefe do Executivo rio-grandense.

Na última semana, em São Paulo, Penha se reuniu com o presidente da CPTM, Pedro Moro, para buscar informações e debater o projeto com a companhia. No entanto, a pauta não avançou porque, segundo ela, o executivo afirmou não ter novidades sobre a execução do projeto.

A demanda é antiga. Há quase uma década o assunto é estudado. Em 2022 o primeiro avanço, a perspectiva artística da nova estação foi apresentada e o edital para licitação, anunciado para o primeiro semestre do ano seguinte, mas nada saiu do papel.

A execução da obra, segundo Penha, é fundamental para a mobilidade de Rio Grande da Serra e, quando executada, poderá preservar vidas. Segundo a prefeita, o tráfego dos trens trava a movimentação dos veículos que precisam transpor a linha férrea entre os dois lados do município e, consequentemente, a passagem de ambulâncias com pacientes em direção à UPA (Unidade de Pronto Atendimento). “Cada minuto parado pode custar a vida de um paciente. Já teve ocasião, por conta da movimentação de trens de passageiros e de carga, de a cancela ficar 22 minutos fechada”, afirmou a prefeita.

Segundo Penha Fumagalli, se o projeto executivo não for apresentado entre este mês e agosto, a proposta deve passar à responsabilidade do governo paulista, que terá de iniciar os estudos e analisar questões orçamentárias. “Neste caso, a obra poderá demorar mais um ano e meio”, declarou, ao Diário, a prefeita rio-grandense, que também é vice-presidente do Consórcio Intermunicipal.

Em nota, a companhia informou que o projeto “está em fase final de elaboração pela projetista contratada pela MRS Logística com acompanhamento da gerência de projetos da CPTM, previsto para ser entregue ainda no segundo semestre deste ano”. Após a conclusão do projeto executivo será iniciado o processo de licitação.

A MRS explicou que contratou um projetista em 2022 e, “desde então, o projeto está sendo desenvolvido. Todos documentos são enviados para aprovação da CPTM e, em caso positivo, são devolvidos à MRS, responsável pelos pagamentos”. A empresa ainda informou que o projeto “seja entregue ainda este ano”.