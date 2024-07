Encontro promove debate sobre incentivo ao esporte

Em encontro entre atletas do Grande ABC classificados à Olimpíada e à Paralimpíada de Paris e empresários da região na sede da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), na manhã desta quarta-feira (3), ficou marcado o incentivo ao esporte e a expectativa de bons resultados dos competidores locais nos eventos mundiais, que serão disputados entre este mês e setembro.

O objetivo da reunião foi buscar empresários e investidores que possam apoiar os atletas na preparação e na caça aos melhores resultados. A iniciativa começa com o valor de R$ 1.500 para cara competidor andreense na Olimpíada e Paralimpíada, quantia que aumenta no caso de conquista de medalha.

Uma das atletas presentes foi Verônica Hipólito, confirmada na Paralimpíada de Paris e que foi medalhista de prata e bronze no atletismo na Rio-2016. Ela destacou que o investimento esportivo deve ultrapassar qualquer julgamento.

“Muitas modalidades ganham atenção apenas a cada quatro anos, mas nossos treinamentos acontecem a vida toda. Somos atletas durante 24 horas por dia. Às vezes são meses de treinos para quebrar um recorde de segundos. Somos competidores de alto rendimento, mas o esporte é para todos. Quando se investe no esporte, se economiza na saúde”, explicou Verônica.

Além dela, os representantes do atletismo paralímpico no encontro foram Washington do Nascimento, Henrique Caetano e Aser Almeida. Todos eles participarão da Paralimpíada, programada para o período entre 28 de agosto e 9 de setembro, representando equipes da região.

Pelas outras modalidades que participarão da Olimpíada, entre os dias 26 deste mês e 11 de agosto, estavam no evento Felipe Bardi, Lucas Vilar e Erik Cardoso, do atletismo; Luiz ‘Bolinha’ Oliveira, do boxe; e Walcir Galera, representando o filho Giovanni Vianna, do skate.