Palavra do Leitor - 4 de julho de 2024

Veta, Auricchio! – 1

‘Abaixo-assinado pede que Auricchio vete o projeto de aumento a prefeito’ (Política, ontem). O trabalhador tem teto de salário e seu aumento também é controlado pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Por que políticos neste Brasil não têm limites? Somos burros de carga, pagamos aumentos absurdos. Brasileiro tem que acordar e ir pra rua, pedindo limites para todos.

Lidia Marinho

do Instagram

Veta, Auricchio! – 2

Uma vergonha. Não esqueçam que tem eleições.

Solange Pugnaghi

do Instagram

Pesquisa em Mauá – 1

‘Corrida pelo Paço de Mauá tem Atila na frente e empate técnico com Marcelo’ (Política, ontem). No mês de julho, o atual prefeito, apesar de todo o desgaste do cargo, já está com 31% das intenções de voto. Isso significa que ele já está reeleito e será no primeiro turno, com recorde de votos. Nada, absolutamente nada, nem ninguém tira essa vitória de Marcelo Oliveira.

Claudio Campagnoli

do Facebook

Pesquisa em Mauá – 2

Povo ingrato este de Mauá. Este rapaz tem trabalhado muito, enquanto o outro só fez vergonha para a cidade.

Evandro Silva Filho

do Facebook

Pesquisa em Mauá – 3

Atila é o candidato que foi pego pela Polícia Federal com dinheiro do desvio da merenda escolar de Mauá. Ficou um tempo preso e recebeu habeas corpus para responder em liberdade. Cidadão dizia que era socialista, filiado ao PSB e foi para União Brasil, um partido de centro-direita? Isso mostra a falta de informação da população diante da era da internet.

Neilor Almeida

do Facebook

Escola cívico-militar

‘Região tem 125 escolas em lista de programa cívico-militar’ (Setecidades, ontem). Mesmo que o ensino seja igual à qualquer outra escola pública, nas cívico-militares os professores são respeitados e isso já é um grande avanço.

Eduardo Carvalho P. Gomes

do Facebook

Seleção

‘Brasil empata e encara o Uruguai pelas quartas’ (Esportes, ontem). Mais uma vez assistimos a atuação pífia da Seleção, na qual, pelo amplo domínio da Colômbia, ficou barato o empate por 1 a 1 na Copa América. E não é de agora que a equipe brasileira não consegue se superar quando pressionada pelo adversário. Sem saber sair com objetividade da defesa e com meio de campo desconjuntado, o ataque teve poucas oportunidades. Sobrou somente a beleza de gol na cobrança de falta do Rafinha; no mais, o Brasil sumiu... E na beira do campo um técnico assustado, sem ser capaz de promover alterações em tempo hábil. Classificado em 2º no grupo, tem uma pedreira pela frente. Se perder, volta para casa mais cedo.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)