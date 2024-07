Em jogo bem disputado, Botafogo derrota Cuiabá e esquenta briga pela liderança do Brasileirão

Em um jogo bem disputado, o Botafogo conseguiu uma importante vitória, nesta quarta-feira, ao derrotar o Cuiabá, por 2 a 1, na Arena Pantanal, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Botafogo chega aos 27 pontos e esquenta a briga pela liderança, enquanto o Cuiabá segue com 13 e se aproxima perigosamente da zona de rebaixamento.

Os primeiros 20 minutos foram quase todos de domínio do Botafogo. Uma bobeada na saída de bola propiciou ao time carioca a abertura do placar, logo aos quatro minutos de jogo. Mateo Ponte roubou a bola, tocou para Eduardo, que rolou para Kauê bater colocado da intermediária: 1 a 0.

O Botafogo era objetivo e agressivo. Aos oito minutos, Eduardo, mais uma vez, deu belo passe para Júnior Santos, que bateu de primeira. Walter fez bela defesa.

Apesar do domínio territorial, o técnico Artur Jorge chamou a atenção dos jogadores do Botafogo, ao exigir melhor posicionamento da zaga.

A cotovelada do zagueiro Marllon no atacante Eduardo foi o lance mais impressionante do primeiro tempo. O jogador do Botafogo, após ser atendido por causa de sangramento, precisou usar uma touca.

A partir dos 20 minutos, a pressão do Botafogo diminuiu e permitiu que o Cuiabá passasse a ficar mais com a bola, saindo de seu campo defensivo.

A boa troca de passes dos anfitriões proporcionou uma boa oportunidade aos 35 minuto, com Matheus Alexandre, mas John fez boa defesa. Mas aos 44 minutos veio o empate. Lucas Halter derrubou Pitta dentro da área. O VAR flagrou e chamou o árbitro para revisão.

O paraguaio Isidro Pitta bateu bem para marcar o gol de empate. Foi o seu quarto gol no Brasileirão, o 18º na temporada e o 30º com a camisa do Cuiabá.

O segundo tempo nem bem começou e Clayson perdeu chance incrível para marcar o segundo gol do Cuiabá. O lance fez o Botafogo acordar e o domínio passou a ser todo dos cariocas, deixando os contra-ataques para a equipe da casa.

Sabedor da importância da vitória do Botafogo, Artur Jorge, aos 18 minutos, trocou o meio-campista Gregore pelo atacante Tiquinho Soares.

A disputa ficou aberta e as equipes se revezaram no campo de ataque. Aos 30, Júnior Santos chutou e Walter deu rebote, que foi aproveitado por Mateo Ponte: 2 a 1, Botafogo.

Daí até o final o Cuiabá buscou o empate, enquanto o Botafogo tentou 'matar' o jogo com as investidas rápidas de Tiquinho Soares, mas a vitória foi mesmo botafoguense.

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 2 BOTAFOGO

CUIABÁ - Walter; Bruno Alves, Marllon, Alan Empereur (Lucas Fernandes) e Matheus Alexandre (Railan); Filipe Augusto, Ramon e Denilson (Fernando Sobral); Jonathan Cafú (Jadson), Isidro Pitta e Clayson (André Luís). Técnico: Petit.

BOTAFOGO - John Victor; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos e Marçal (Cuiabano); Gregore (Tiquinho Soares), Marlon Freitas e Kauê (Danilo Barbosa); Júnior Santos (Diego Hernández), Luiz Henrique (Óscar Romero) e Eduardo. Técnico: Artur Jorge.

GOLS - Kauê aos quatro e Pitta aos 44 minutos do primeiro tempo. Mateo Ponte aos 30 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Alan Empereur, Filipe Augusto, André Luís e Railan.

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).