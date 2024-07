Volvo vai cobrar recarga dos concorrentes

A Volvo vai começar a cobrar pela recarga de veículos eletrificados de outras marcas na sua rede de carregadores conectados. A partir do dia 10 de julho, cada kWh custará R$ 4 e haverá uma taxa de conectividade de R$ 2,50. Além disso, para disciplinar o uso, foi criada a taxa de ociosidade. Nos eletropostos instalados em rodovias, os motoristas que deixarem seus carros ocupando a vaga depois de carregados, vão pagar R$ 5 por minuto, cobrados a partir do 16º minuto em que o carro estiver no local tomando o espaço de outro usuário. Os proprietários de automóveis Volvo estarão isentos. O pagamento será feito por cartão de crédito cadastrado no aplicativo da marca.

A intenção da fabricante sueca é fazer com que as concorrentes, principalmente as chinesas, atuem na implementação de uma rede de carregamento e não apenas na venda de veículos. Dados apresentados pela Volvo mostram que apenas 24% dos carros da marca utilizam os carregadores disponibilizados por ela. Quase a metade (47%) são BYD, 13% da GWM, 12% de outras montadoras, 2% da BMW e 2% da Chery.

“Ajudamos a pavimentar a eletrificação no Brasil e é gratificante acompanhar a consolidação crescente desse projeto que vai muito além da nossa marca. Com isso, é esperado que a infraestrutura para atender os veículos elétricos amadureça cada vez mais. Este é um novo passo que se torna necessário para seguirmos evoluindo de forma segura e abrangente, além de aprimorarmos o nosso atendimento, monitoramento e cobertura", afirma Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil.

Ele destacou que a Volvo foi uma das pioneiras da instalação de wallbox (pontos de carregamento) no País. Processo iniciado em 2017. E que a empresa investiu R$ 70 milhões para a instalação de 101 eletropostos, dos quais 52 já estão em funcionamento. E que no último ano 40 mil recargas foram realizadas, número que corresponde a 1 milhão kWh consumidos.