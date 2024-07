Acabou! Saiba o destino dos participantes de Casamento às Cegas Brasil 4, com spoilers!

E o Casamento às Cegas Brasil 4 chegou ao fim nesta quarta-feira, dia 03! Cheio de polêmicas, brigas e, claro, muito amor, a quarta temporada do reality show da Netflix deu o que falar! Mas afinal, quem se casou e provou que o amor é cego?

Ariela e Evandro

Bom, esse não deu certo antes mesmo de chegar ao altar. Os dois enfrentaram grandes brigas ao longo do programa, o que fez com que Evandro desistisse do reality. Inclusive, Ariela está com Ítalo Antonelli, participante da terceira temporada do experimento, segundo o colunista Lucas Pasin.

Marília e Patrick

Os dois não se casam, mas decidem continuar juntos! A decisão foi mútua, mas a conversa não foi divulgada pela edição do programa. Mas, pelas redes sociais deles, não parece que eles ainda continuam juntos.

Ingrid e Leandro

O casal fala sim no altar no último episódio! Entretanto, olhando pelas redes sociais, o casal infelizmente não continua junto.

Renata e Alexandre

Outro casal que disse sim foi Renata e Alexandre! A participante se pronunciou em seu Instagram e enviou uma mensagem mais distante a Alexandre, dando a entender que os dois também não vingaram e o amor não se provou cego para eles.

Vanessa e Leonardo

O casal que carregou muitos fãs ao longo da temporada disse sim! E, ao que parece vendo pelas redes, eles ainda continuam firmes e fortes. Que amor!