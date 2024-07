Criptomoedas: Bitcoin recua mais de 3% e fica abaixo dos US$ 60 mil, com Ethereum também caindo

O Bitcoin e o Ethereum sofreram fortes recuos nesta quarta-feira, 3, em um cenário de ausência de novos catalisadores para impulsionar as altas como as que os criptoativos tiveram no primeiro semestre. Como resultado, o Bitcoin perdeu o nível dos US$ 60 mil durante esta sessão, um patamar que acende alerta de analistas, que sugerem um novo teste para os preços da principal criptomoeda.

Às 16h25 (de Brasília), o bitcoin recuava 3,51%, a US$ 59.907,35, enquanto o ethereum caia 4,00%, a US$ 3.286,79, segundo a Binance.

"A cautela contínua do mercado pode trazer o preço de volta à área de US$ 60 mil no curto prazo, forçando um novo teste do nível de retração de 61,8% das mínimas de janeiro para as máximas de março", avalia Alex Kuptsikevich, analista de mercado da FxPro.

Hoje, o Comitê de Basileia aprovou estrutura de divulgação para exposições de criptoativos dos bancos e concordou em fazer alterações específicas em seu padrão. A medida inclui um conjunto padronizado de tabelas públicas e modelos que cobrem as exposições de criptoativos dos bancos. Estas divulgações visam aumentar a disponibilidade de informações e apoiar a disciplina de mercado. A estrutura será publicada ainda este mês, com data de implementação em 1º de janeiro de 2026.

O Comitê também aprovou um conjunto de revisões específicas do padrão prudencial de criptoativos. Estas revisões visam promover ainda mais uma compreensão consistente da norma, particularmente no que diz respeito aos critérios para que as stablecoins recebam um tratamento regulatório preferencial.

*Com informações Dow Jones Newswires.