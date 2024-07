Ariela Carasso, do Casamento às Cegas Brasil, revela como era antes da cirurgia bariátrica

Ariela Carasso, participante da quarta temporada de Casamento às Cegas Brasil, reality show da Netflix, mostrou como era antes de ter realizado a cirurgia bariátrica, que citou durante sua participação no experimento. A diretora de eventos nunca escondeu em seus depoimentos sobre seu passado e ainda afirmou que seu corpo era uma de suas maiores inseguranças.

- A bariátrica muda sua vida, autoestima... e eu não estou falando só em questão de aparência, mas muda muita coisa em questão de saúde, disse ela em seus Stories antes de exibir um vídeo antigo seu.

Além disso, Ariela afirmou ter se sentido manipulada no Casamento às Cegas, e não pelos participantes, mas sim pela própria produção:

- Me abalaram bastante. Eu precisei cuidar do meu emocional mesmo, inclusive, estou vindo aqui porque quero compartilhar momentos entre mim e Evandro que não foram mostrados. Dentro das cabines, eu comentei com ele sobre os meus relacionamentos passados, sobre a última traição do meu ex-marido com uma ex-amiga minha, desabafou ela.

A produtora de eventos foi muito criticada na web por suas ações no reality show por sua relação com Evandro, com quem aceitou se noivar às cegas. E, por isso, resolveu se defender:

- Após tudo isso que não foi mostrado para vocês tiveram vários acontecimentos. Primeiramente sobre o abandono paternal da parte dele. Não é sobre ele ter um filho a mais, isso não é um problema. Foi mais a questão de 12 anos de abandono. E também por ter trazido esse assunto lá na frente do programa. As questões mal resolvidas dele aqui fora com uma pessoa, após vários questionamentos meus, depois de ele ter falado de outros participantes do programa, disse.

E completou dizendo que se sentiu enganada e manipulada por todos esses ocorridos.