Ana Hickmann e Edu Guedes fazem primeira viagem internacional com filhos: - Muito especial

Família unida e diversão! Ana Hickmann e Edu Guedes estão fazendo a primeira viagem internacional com a família dos dois. O casal levou os filhos para passarem as férias escolares em Curação, no Caribe.

Edu e Ana se hospedaram com Alezinho, filho de Hickmann e Maria, filha de Guedes, em um hotel luxuoso, o Lions Dive Beach Resort. A apresentadora mostrou o café da manhã e ainda compartilhou que o restaurante fica em frente à praia privativa do hotel.

Através dos Stories do Instagram, Hickmann contou um pouco sobre a experiência de viajar em família:

- A gente chegou aqui em um lugar tão incrível e maravilhoso. Quero compartilhar tudo com vocês. Está sendo muito especial, não só para mim, mas para o Edu, para o Alezinho, para a Maria. A gente vai ficar em dois lugares diferentes aqui em Curaçao.

Essa é a primeira vez do casal na ilha caribenha e parece que eles estão gostando, já que Ana rasgou elogios ao lugar:

É um lugar incrível, extremamente calmo, tranquilo, solar, muito colorido, muito seguro, tem muita família e criança.