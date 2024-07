Santa Maria Goretti. A santa do dia. Padroeira de Utinga. Obra do bispo Rolim.

O bispo dirige-se à multidão.

- Qual será a padroeira da nova paróquia, ou padroeiro?

O povo responde:

- Nossa Senhora da Paz, Nossa Senhora das Graça, São Judas Tadeu...

Ao que o religioso sentencia:

- Vamos dar a nova paróquia à padroeira Santa Maria Goretti, protetora das crianças e da juventude. Será a primeira paróquia das Américas a ela dedicada.

NASCE UMA PARÓQUIA

Em 7 de dezembro de 1952, o ‘Estadão’ noticia que seria assinado no dia seguinte, na festa da Imaculada Conceição, pelo arcebispo de São Paulo, dom Carlos Carmelo de Vasconcellos Motta, o decreto de instituição canônica da Paróquia Santa Maria Goretti, em Utinga, Santo André, como a 150ª paroquia da Arquidiocese de São Paulo.

Estas informações foram registradas por Olarico de Araujo, antigo morador de Utinga, e estão perpetuadas em “Semente do Grande ABC”, um lindo livro publicado em 2013 pela Basílica Nossa Senhora da Boa Viagem, de São Bernardo.

72 ANOS DEPOIS...

Nesta semana, “Memória” recebe mensagem do leitor Benedito do Carmo Archanjo, lembrando o dia de Santa Maria Goretti.

Benedito enviou também fotos. Lembrou dos primeiros párocos de Utinga, padres Renato e cônego Marcio. E contou com alegria que, por dez anos, foi ministro da Eucaristia na paróquia, juntamente com o colega Bruno Mancini.

Santa Maria Goretti

5 de julho

Itália, 1890 – 1902

Ilustração – Canção Nova (divulgação)

Crédito da foto 1 – Arte: Fernandes

A PRIMEIRA CAPELA. Imagem recriada em pontos pelo artista Luiz Carlos Fernandes e publicada em Memória e no livro Semente do Grande ABC

Crédito da foto 2 – Álbum pessoal

LEMBRANÇA. O casamento de Benedito do Carmo Archanjo e Therezinha Esther Archanjo: celebrado em 1970 pelo padre Renato na Matriz de Utinga

NAS ONDAS DO RÁDIO

Linda.

Dircinha.

Eternas.

Texto: Milton Parron

Uma família de grandes artistas foi, sem dúvida, as irmãs Linda e Dircinha e o pai de ambas, João Batista Júnior, humorista e ventríloquo dos mais importantes que o Brasil já revelou.

O pai já estava consagrado nos discos e no rádio quando Dircinha foi por ele iniciada na vida artística gravando sua primeira música aos seis anos de idade.

Linda, apesar de três anos mais velha, por ser bastante tímida começou mais tarde.

Interessante é que depois os papeis se inverteram porque uma depressão progressiva foi deixando Dircinha, que era melhor intérprete que a irmã Linda, um tanto isolada. Aliás, Linda venceu o primeiro concurso de Rainha do Rádio realizado em 1937 e manteve o reinado por 11 anos consecutivos.

“Máscara da Face”, “Perequitinho Verde”, “O Sanfoneiro só Tocava Isso”, “Passarinho da Lagoa”, “Minha Terra tem Palmeiras” são alguns dos sucessos gravados por Dircinha Batista enquanto que Linda gravou “Nega Maluca”, “Me Deixa em Paz”, “Madalena”, “Risque”, “Vingança” e muitas outras que caíram no agrado popular.

Memória - Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90.9). Irmãs. Cantoras. Saudosas. Produção e apresentação: Milton Parron. Amanhã às 7h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Jef Coração de Estudante

PROERD (Programa Educacional de Resistência as Drogas) – diploma quase 700 alunos na Igreja Batista Água Viva, em Mauá. Cinco escolas atendidas.

Armando Correa, do antigo Departamento Esportivo da Rádio ABC, retorna à emissora e discorre sobre a Delegacia de proteção ao Idoso de Santo André, que também atende a faixa Mauá e Rio Grande da Serra.

A participação do radialista Airton Marques, hoje membro integrante do Memofut – Grupo Literatura e Memória do Futebol.

Produção e apresentação: José Eliodoro Filho, o Jef Coração de Estudante. Hoje, sábado, às 19h. Rádio ABC AM (1570) e FM 82;9.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 6 de julho de 1994 – Edição 8744

GRANDE ABC – Começa o 3º Congresso de História do Grande ABC, em São Caetano. Tema geral: “À sombra das chaminés”.

COPA-94 – Cotovelada em americano, no jogo Brasil x EUA, tira Leonardo da Copa.

Romário propõe mudanças contra Holanda: quer um time mais agressivo.

Parreira diz que não é o momento de mudar.

Zagalo: “É melhor ficar com o coração na boca, batendo, do que ficar parado como o dos argentinos e colombianos”.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Na Bahia, hoje é ao aniversário de Curaçá, Macaúbas e Saúde.

Também aniversariam em 6 de julho: Apiacás (MT), Crateús (CE), Mocajuba (PA), Palmeiras de Goiás (GO), Piratini (RS), São Miguel do Guaporé (RO), Senhora de Oliveira (MG) e Teresópolis (RJ).