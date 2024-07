Obituário - 4 de julho de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria de Lourdes Vendrami Guerrero, 94. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (SP). Residia em Utinga, Santo André. Pensionista. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônio Florêncio dos Santos, 91. Natural de Água Quente (BA). Residia na Vila Amábile Pezzolo, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Ana Santana de Souza, 90. Natural de Piedade dos Gerais (MG). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Jerônimo de Melo, 87. Natural do Estado da Paraíba. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedicta Felippe Garcia, 87. Natural de Quatá (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aracy Franco Barbosa, 83. Natural de Caldas (MG). Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Sandra Aparecida de Moraes Kanashiro, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Secretária. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Maria Senhora Figueredo de Jesus, 58. Natural de Itagibá (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Romilda Valentino Ferreira, 54. Natural de Boa Esperança (MG). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Psicóloga. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

SÃO BERNARDO

Luzia de Souza Bispo, 96. Natural de Jacaraci (BA). Residia no Jardim Nordeste, em São Paulo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Letícia Josepina Lotto, 96. Natural de Pedreira (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Idalina Druzian Vilani, 90. Natural de Bebedouro (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Manoel Humberto, 88. Natural de Siriri (Ceará). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

José Luiz da Silva Martins, 81. Natural do Riachão do Jacuípe (BA). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Gilberto Destro, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Buarque, em São Paulo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Marly Helena Mendonça Manarin, 71. Natural de Pacaembu (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Caroline Daneluz, 32. Natural de Santo André. Residia no bairro dos Justos, em Juquitiba (SP). Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Pedro Henrique Costa Marques, 21. Natural de Santo André. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Margarida Bonizzi Braco, 93. Natural de Mirassol (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Alves da Silva, 75. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Sacomã, em São Paulo. Dia 29. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Claudio Lopes Gonçalves, 73. Natural de São Caetano. Residia em Rolândia (SP). Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

José Marciano da Silva Filho, 92. Natural de Surubim (PE). Residia no bairro Eldorado. Dia 29. Vale da Paz.

Raimunda Gizelda, 77. Natural de Natal (RN). Residia na Cidade Júlia, em São Paulo. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Aurelina Rozeno Silva, 73. Natural de Sento Sé (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

RIBEIRÃO PIRES

Neide Gomes Camargo, 77. Natural de Suzano (SP). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Ivete Domingues de Paula, 66. Natural de Lavínia (SP). Residia no Jardim dos Eucaliptos, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.

Bruno Madureira de Lima, 33. Natural de Mauá. Residia no Jardim Serrano, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.