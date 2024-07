Corrida pelo Paço de Mauá tem Atila na frente e empate técnico com Marcelo

A corrida pela Prefeitura de Mauá se consolida, a três meses do primeiro turno da eleição, em uma disputa polarizada entre o prefeito Marcelo Oliveira (PT), pré-candidato à reeleição, e seu principal opositor, o ex-chefe do Executivo mauaense e atual deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil), justamente os dois que disputaram o 2º turno em 2020.

É o que revela levantamento encomendado pelo Diário ao Instituto Paraná Pesquisas. No cenário estimulado, no qual o pesquisador apresenta ao eleitor um disco com os nomes de todos os concorrentes, o deputado estadual aparece com 36,9% das intenções de voto, contra 31,3% do atual chefe do Executivo. O vereador Anderson Alves Simões, o Sargento Simões (PL), soma 9,9% das menções e o empresário Zé Lourencini (PSDB), 5,1%. Disseram que não escolheriam nenhum, optariam pelo ‘branco’ ou anulariam o voto 10,4% dos entrevistados. Outros 6,4% disseram não saber ou não responderam.

Apesar da boa vantagem de 5,6 pontos percentuais de Atila sobre Marcelo Oliveira, unionista e petista estão tecnicamente empatados. Isso ocorre porque a margem de erro do levantamento do Instituto Paraná é de 3,8 pontos percentuais para cima ou para baixo. Assim, no melhor cenário, Marcelo Oliveira poderia subir a 35,1% caso a eleição fosse realizada hoje, enquanto Atila, no pior, cairia a 33,1%.

Em outro cenário estimulado, sem a opção de Zé Lourencini no disco, as intenções de voto do tucano são divididas quase igualmente entre os três pré-candidatos restantes. Atila continua na liderança, com 38,6% das citações (1,7 ponto percentual a mais), contra 32,7% (1,4 ponto de acréscimo) para Marcelo Oliveira e 11,3% (1,4 ponto a mais) para Sargento Simões. Não souberam ou não quiseram responder 6,6% dos entrevistados. Brancos, nulos ou eleitores que disseram não votar em nenhum somaram 10,9%.

Na pesquisa espontânea, na qual os agentes do Paraná Pesquisas se limitam a questionar o eleitor sobre em quem votaria se a eleição fosse hoje, Atila soma 14,6% das intenções de voto, contra 12,6% de Marcelo Oliveira, 2,3% de Sargento Simões e 1,1% de Zé Lourencini. Curiosamente, o ex-juiz de Direito João Veríssimo Fernandes, o Juiz João (PSD), que abdicou da pré-candidatura para ser o companheiro de chapa do petista, recebeu 0,7% das menções. Brancos, nulos ou eleitores que disseram não votar em nenhum candidato somaram 7,7% dos pesquisados. Não souberam ou não quiseram responder 61,0%.

Atila leva a melhor sobre Marcelo Oliveira na maioria dos estratos do eleitorado mauaense. O oposicionista lidera entre os homens (35,0% a 31,9%), entre as mulheres (38,5% a 30,7%), em todas as faixas etárias (variando de 35,2% a 38,8%) e entre os eleitores com ensino fundamental (44,1% a 30,4%) e médio (35,3% a 29,8%). O prefeito vence apenas entre os eleitores com ensino superior (38,2% a 27,3%).

Líderes nas pesquisas estimuladas de intenção de voto, Marcelo Oliveira e Atila também são os pré-candidatos com as maiores rejeições. Não votariam de jeito nenhum no prefeito 36,9% dos entrevistados e no deputado estadual, 30,4%. Sargento Simões, com 26,4%, e Zé Lourencini, com 22,0%, completam a lista – vale lembrar que, para esta pergunta, o entrevistado poderia citar mais de um nome. Não sabem ou não responderam 14,1% e poderiam votar em todos 2,4%.

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 700 eleitores de Mauá, entre os dias 27 de junho e ontem. Cerca de 20% dos questionários foram auditados. O grau de confiança dos resultados é de 95%, o que significa dizer que, se a pesquisa fosse feita 100 vezes, em 95 delas o resultado seria o mesmo. Contratado pelo Diário, o levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código SP-01662/2024.

Administração Tarcísio é mais bem avaliada que a de Lula no município