Any, Fernando Sampaio e Will Rambo estão na Zona de Risco em A Grande Conquista

A treta não para! Na última terça-feira, dia 2, a votação para a Zona de Risco foi repleta de farpas. Até mesmo as donas da mansão em A Grande Conquista, Any e Lizi Gutierrez, se meteram em brigas ao longo da tarde.

Como já é tradicional no reality show da Record TV o momento das donas da mansão assistindo os vídeos falando sobre elas rolou. Já no começo do programa, Any apareceu confrontando Will Rambo, pelas falas nas imagens.

Depois de ouvirem as conversas, outras pessoas foram tirar a limpo algumas desavenças. No final das contas, virou uma grande treta generalizada entre os conquisteiros.

As duas donas passaram algum tempo pensando em votar no Hideo. Mas após Any ouvir que tem o voto de Rambo como certeza, elas entraram de novo em um novo debate, com ela afirmando que se Lizi quiser colocar o amigo de Any, as duas vão para a berlinda.

A dupla comandando A Grande Mansão teve muita dificuldade para conversar no quarto separado para elas. A situação saiu do controle com direito de Any levar a treta para a frente de todos.

Chegando a hora do ao vivo, Rachel Sheherazade entrou para pedir o primeiro voto, das donas. Surpreendendo os colegas, Lizi contou que a dupla entrou em consenso e que a escolha foi de Any. As duas escolheram o primeiro nome da Zona de Risco: Will Rambo.

Em seguida, Fellipe abriu a votação da mansão entre as donas, o conquisteiro escolheu Any. No meio do momento, Taty Pink teve que usar seu poder da Hora do Faro, que era indicar uma das comandantes na frente de todos. Como ela é amiga de Any, o voto foi em Lizi.

Ao final, com uma votação disputada, a dona escolhida para ir à Zona de Risco foi Any com seis votos, apenas um a mais do que de Lizi.

Com a maioria absoluta dos votos dos conquisteiros, Fernando Sampaio foi o terceiro participante escolhido para a berlinda.