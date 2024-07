Ricardo Ramos Filho, neto de Graciliano Ramos, será o curador da Flirp 2024

Programada para ocorrer entre os dias 31 de agosto e 1° de setembro, a Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires) contará com a curadoria do neto do escritor e jornalista Graciliano Ramos, Ricardo Ramos Filho, que diz acreditar que a homenagem da feira a Ariano Suassuna poderá fazer com o que as pessoas “tenham contato com um ser humano excepcional”. Suassuna foi um escritor, dramaturgo e poeta brasileiro, conhecido por obras que exaltam a cultura nordestina.

Ricardo Ramos Filho conta que aceitou o convite de ser o curador da Flirp após entender que é importante haver mais feiras literárias como a do município e que os brasileiros têm que realizar homenagens aos “grandes da literatura”. “Recebi o convite por parte da Prefeitura de Ribeirão Pires e de pronto me senti honrado com a missão. As feiras literárias levam cultura às cidades e fazem com que as pessoas tenham contato com escritores e artistas, além de ampliar o convívio com os livros e a literatura”, afirmou.

Também atuando como escritor, Ramos já publicou mais de 30 livros infantis e juvenis, como o Computador Sentimental, de 1992, e O livro dentro da concha, de 2011, que foi selecionado para a Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha. O neto de Graciliano Ramos também escreveu livros adultos, como Conversa Comigo, de 2019, e Cidade Aberta, Cidade Fechada, de 2023, em que reúne crônicas.

Sobre a homenagem da Flirp ao escritor, filósofo e intelectual Ariano Suassuna, Ricardo Ramos Filho defende que o escritor paraibano merece todo o destaque possível e lembra da atuação de Suassuna para o surgimento do Movimento Armorial, que reuniu literatura de cordel, música e teatro.

“Esse movimento é importante até hoje. A música armorial, a arte armorial e o teatro armorial são únicos e de extrema relevância. Suassuna era uma pessoa muito inteligente, bem-humorada. A feira literária vai fazer com que as pessoas saibam quem foi Ariano Suassuna, um artista múltiplo”, afirmou.

Da relação com o avô, Graciliano Ramos, ficam só os relatos feitos por seu pai, Ricardo Ramos, já que ele não chegou a conviver com o escritor e jornalista, responsável por um dos clássicos mais importantes do País, Vidas Secas. Graciliano faleceu em março de 1953, e Ricardo Ramos Filho nasceu somente em janeiro de 1954.

“Indiretamente, via meu pai, que foi influenciado por Graciliano, eu também fui. Fiz mestrado e doutorado debruçado na obra de meu avô. Sou íntimo da obra de Graciliano, que é muito importante para a literatura brasileira. Eu cresci em uma casa com muitas estantes cheias de livros e foi isso que me fez ser apaixonado pela leitura”, concluiu.

FLIRP

Terceira edição da feira literária em Ribeirão, a FLIRP tem objetivo de reunir escritores, editoras e entusiastas dos livros em uma feira que promete democratizar a literatura. A feira também presta homenagem ao mestre, escritor e filósofo Suassuna, conhecido pelos livros Auto da Compadecida, A Pedra do Reino e Uma Mulher Vestida de Sol.

O evento deve contar com rodas de conversa sobre o escritor e uma feira com livros e itens relacionados à literatura.