Ministério da Saúde lança 13 vagas ao Grande ABC em edital do Mais Médico

O Programa Mais Médicos, do Ministério da Saúde, abre neste terça-feira (2) as inscrições em um novo edital que prevê a contratação de 3.184 profissionais em todo o País. Das vagas que pretendem reforçar os atendimentos na saúde, ao menos 13 serão alocadas no Grande ABC.

As candidaturas serão aceitas até às 18h deste sábado (6) pelo site https://maismedicos.saude.gov.br.

Os profissionais contratados serão responsáveis, sobretudo, pela linha de frente, realizando o primeiro atendimento em UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Ainda segundo o edital, o objetivo do Mais Médicos pelas 1,5 mil cidades a serem beneficiadas, é "preencher os vazios assistenciais que, desde 2018, deixaram de ser atendidos". Para tanto, poderão participar da seleção brasileiros (em prioridade) ou estrangeiros, assim como brasileiros formados no exterior, que continuarão atuando com Registro do Ministério da Saúde (RMS).

O pagamento mensal será de R$ 14.058, por um prazo de 48 meses.

Esta é a primeira vez que o Governo Federal disponibiliza o regime de cotas para o programa, abrangendo negros, quilombolas e indígenas. Não haverá também cobrança de taxa para participar do concurso público.

NO GRANDE ABC

São Bernardo é o único município sem oportunidades em aberto, já a cidade com maior gama de contratação é Diadema - com oito vagas, incluindo uma destinada a PCDs (Pessoas com Deficiência) e uma étnico racial.

Na proporção, segue-se São Caetano, com quatro vagas (incluindo uma PCD e uma étnico racial); Ribeirão Pires, com três vagas (uma para ampla concorrência, uma para PCD e outra étnico racial); Mauá, com duas vagas (uma destinada à categoria étnico racial).

Apesar de Rio Grande da Serra constar na listagem de munícipios como médio em vulnerabilidade na saúde, a cidade conta apenas com uma posição em aberto para ampla concorrência. Santo André obtém também apenas uma vaga.