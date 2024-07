Eminem anuncia novo álbum e gera polêmica nas redes

Deu o que falar! O anúncio de Eminem de que vai lançar mais um álbum não só deixou os fãs felizes, mas gerou burburinho -como já é tradição. O cantor compartilhou um vídeo polêmico com o nascimento de um bebê mutante para revelar detalhes da novidade.

O novo álbum de Eminem, conhecido como Slim Shady, usa um dos apelidos mais famosos do artista no título: The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce). Em tradução livre seria A Morte de Slim Shady (Golpe de Misericórdia).

O disco chega às plataformas de streaming no dia 12 de julho. Mas para quem não é fã do artista, o vídeo foi muito mais chocante do que informativo.

O primeiro single de Eminem em parceria com Big Sean já foi divulgado pelos rappers. A música Tobey em referência ao super-herói Homem Aranha já está nas plataformas.