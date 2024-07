Viih Tube conta que passou mal ao ver Eliezer pelado depois de muito tempo: - Não podia nem preliminares

Viih Tube compartilhou um momento engraçado que viveu com Eliezer ao ver ele pelado pela primeira vez após ter deslocado a placenta durante sua segunda gravidez. Acontece que, por conta da condição, os dois não podiam ter relações sexuais e, por isso, a influenciadora passou mal ao ver o marido sem roupas depois de muito tempo.

Nos Stories, o ex-BBB comemorou que o deslocamento havia acabado:

- Colou! O descolamento da Viih melhorou. Não tem mais nada, graças a Deus! Que bom! A gente vai poder transar, disse.

Eliezer explicou quais foram as condições implementadas por conta do que aconteceu com Viih:

- Estávamos proibidos e impossibilitados de ter relações sexuais por conta do descolamento e porque a placenta estava muito baixa, mais baixa do que o normal. A relação sexual poderia descolar mais e sangrar. Agora acabou graças a Deus. A placenta subiu, contou.

Em seguida, a influenciadora falou da situação inusitada que aconteceu com o parceiro:

- Eu não podia ter contração e então não podia nem fazer preliminares. Teve um dia, que só de ver ele pelado, eu estava passando mal. Começou a contrair o útero e ficou duro. Passava mal. Não podia, disse.